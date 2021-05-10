Performances are through Saturday, May 8, per Varsity Bound Iowa. Top 6 performances given:
100: 1. Lane Spieker (CAM) 10.85, 2. Austin Kunkle (ACGC) 11.33, 3. Gannon O'Hara (Atlantic) 11.57, 4. JJ Madsen (AHSTW) 11.72, 5. Mikey Casson (Riverside) 11.75, 6. Brock Littler (ACGC) 11.89.
200: 1. Lane Spieker (CAM) 22.72, 2. Austin Kunkle (ACGC) 23.22, 3. Cayden Jensen (ACGC) 23.55, 4. Mikey Casson (Riverside) 23.56, 5. JJ Madsen (AHSTW) 23.70, 6. Matthew Beisswenger (Audubon) 23.83.
400: 1. Cale Maas (CAM) 53.78, 2. Joel Klocke (Audubon) 53.84, 3. Matthew Beisswenger (Audubon) 53.94, 4. Charlie Crawford (ACGC) 54.59, 5. Zach Moon (ACGC) 55.13, 6. Jonas Riedel (AHSTW) 55.28.
800: 1. Craig Alan Becker (Atlantic) 1:56.51, 2. Trevin Suhr (ACGC) 2:03.96, 3. Charlie Crawford (ACGC) 2:05.11, 4. Caden Andersen (Atlantic) 2:07.76, 5. Drake Woods (Riverside) 2:10.73, 6. Jackson Deist (Audubon) 2:12.22.
1600: 1. Craig Alan Becker (Atlantic) 4:27.40, 2. Trevin Suhr (ACGC) 4:39.33, 3. Charlie Crawford (ACGC) 4:57.64, 4. Zane Berg (Atlantic) 4:58.05, 5. Justin Reinhart (ACGC), 6. Andrew Mahaffey (ACGC) 5:09.12.
3200: 1. Trevin Suhr (ACGC) 10:24.07, 2. Zane Berg (Atlantic) 10:41.37, 3. Andrew Mahaffey (ACGC) 10:53.60, 4. Justin Reinhart (ACGC) 10:56.96, 5. Ben Schroder (Riverside) 11:03.97, 6. Drew Engler (Atlantic) 11:07.40.
110 hurdles: 1. Gavin Smith (Audubon) 15.25, 2. Connor McKee (CAM) 15.32, 3. Colin Mullenix (Atlantic) 15.47, 4. Clayton Wardyn (ACGC) 15.65, 5. Sam Foreman (CAM) 16.06, 6. Jack Follmann (CAM) 16.64.
400 hurdles: 1. Connor McKee (CAM) 56.11, 2. Gavin Smith (Audubon) 56.13, 3. Colin Mullenix (Atlantic) 56.44, 4. Zane Vance (Atlantic) 57.92, 5. Joel Klocke (Audubon) 58.24, 6. Brandon Jensen (Audubon) 59.70.
High jump: 1. Brogan Allensworth (Riverside) 6'3", 2. Clayton Wardyn (ACGC) 6'2", 3. Tyler Kingery (Exira-EHK) 6'1", 4. Colton Rasmussen (Atlantic) 5'10", 5. (tie) Raydden Grobe (AHSTW) and Kyle Sternberg (AHSTW) 5'8".
Shot put: 1. Cael Hoing (ACGC) 44'5", 2. Victor Gonzalez (ACGC) 41'3.5", 3. Reese Oglesbee (CAM) 40'4", 4. (tie) Cade Ticknor (CAM) and Ed Vicek (Riverside) 40'2", 6. Payton Jacobe (ACGC) 39'9.5".
Discus: 1. Cael Hoing (ACGC) 148'6", 2. Cade Ticknor (CAM) 130'3", 3. Seth Reno (ACGC) 123'10", 4. Hayden Tunink (ACGC) 121'2", 5. Ed Vicek (Riverside) 116'7", 6. Gavin Cornelison (ACGC) 115'9".
Long jump: 1. Lane Spieker (CAM) 22'0.5", 2. Gannon O'Hara (Atlantic) 20'11.5", 3. Matthew Beisswenger (AUdubon) 20'7.25", 4. Clayton Wardyn (ACGC) 20'1", 5. Cayden Jensen (ACGC) 19'8", 6. Brogan Allensworth (Riverside) 19'3".
4x100 relay: 1. ACGC 44.66, 2. Audubon 44.77, 3. CAM 45.52, 4. Atlantic 46.78, 5. Riverside 47.14, 6. AHSTW 47.88.
4x200 relay: 1. Audubon 1:33.40, 2. ACGC 1:34.45, 3. AHSTW 1:37.60, 4. Atlantic 1:38.18, 5. CAM 1:41.00, 6. Riverside 1:41.96
4x400 relay: 1. CAM 3:37.60, 2. Atlantic 3:39.64, 3. ACGC 3:41.37, 4. Audubon 3:41.80, 5. Riverside 3:47.62, 6. AHSTW 3:51.9.
4x800 relay: 1. Riverside 8:52.05, 2. Atlantic 8:52.96, 3. ACGC 8:54.82, 4. CAM 9:18.83, 5. Audubon 9:30.35, 6. AHSTW 9:56.09.
Shuttle hurdle relay: 1. CAM 1:02.41, 2. Atlantic 1:03.49, 3. Audubon 1:03.62, 4. ACGC 1:08.82, 5. Riverside 1:10.02, 6. AHSTW 1:15.31.
Sprint medley relay: 1. ACGC 1:39.51, 2. Audubon 1:39.67, 3. Atlantic 1:41.46, 4. CAM 1:42.54, 5. AHSTW 1:44.14, 6. Riverside 1:41.91.
Distance medley relay: 1. Atlantic 3:38.13, 2. ACGC 3:43.52, 3. Riverside 4:00.01, 4. Audubon 4:06.09, 5. CAM 4:10.45, 6. AHSTW 4:10.97.