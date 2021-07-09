THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS ISSUED SEVERE THUNDERSTORM WATCH
363 IN EFFECT UNTIL 5 AM CDT SATURDAY FOR THE FOLLOWING AREAS
IN IOWA THIS WATCH INCLUDES 14 COUNTIES
IN SOUTH CENTRAL IOWA
CLARKE DECATUR MADISON
RINGGOLD UNION WAYNE
IN SOUTHWEST IOWA
ADAIR ADAMS CASS
TAYLOR
IN WEST CENTRAL IOWA
AUDUBON CARROLL CRAWFORD
GUTHRIE
THIS INCLUDES THE CITIES OF ADAIR, ALLERTON, ATLANTIC, AUDUBON,
BAYARD, BEDFORD, CARROLL, CASEY, CORNING, CORYDON, CRESTON,
DENISON, EARLHAM, EXIRA, FONTANELLE, GREENFIELD, GUTHRIE CENTER,
HUMESTON, LAMONI, LENOX, LEON, MOUNT AYR, NEW MARKET, OSCEOLA,
PANORA, SEYMOUR, STUART, AND WINTERSET.
* PRIMARY THREATS INCLUDE...
WIDESPREAD DAMAGING WINDS AND ISOLATED SIGNIFICANT GUSTS TO 80
MPH LIKELY.
SCATTERED LARGE HAIL AND ISOLATED VERY LARGE HAIL EVENTS TO 2.5
INCHES IN DIAMETER LIKELY.
A TORNADO OR TWO POSSIBLE.
PROBABILITY TABLE:
PROB OF 2 OR MORE TORNADOES : 20%
PROB OF 1 OR MORE STRONG /EF2-EF5/ TORNADOES : 05%
PROB OF 10 OR MORE SEVERE WIND EVENTS : 80%
PROB OF 1 OR MORE WIND EVENTS >= 75 MPH : 70%
PROB OF 10 OR MORE SEVERE HAIL EVENTS : 60%
PROB OF 1 OR MORE HAIL EVENTS >= 2 INCHES : 60%
PROB OF 6 OR MORE COMBINED SEVERE HAIL/WIND EVENTS : >95%
MEAN STORM MOTION /MPH/ : SE 40