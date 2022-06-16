Statistics per Varsity Bound Iowa through Tuesday, June 14:
Batting Average (minimum 40 at-bats, .300 average): Natalie Hagadon (AHSTW) .442, Rylie Knop (AHSTW) .442, Elly Henderson (Riverside) .435, Jada Jensen (Atlantic) .391, Shay Burmeister (Exira-EHK) .391, Madison Kelley (Riverside) .390, Ally Meyers (AHSTW) .388, Macy Emgarten (Exira-EHK) .375, Graycen Partlow (AHSTW) .372, Alisa Partridge (Exira-EHK) .372, Maddy Holtz (CAM) .349, Ayla Richardson (Riverside) .320, Ava Rush (Atlantic) .328, Ava Bruckner (Atlantic) .311.
Runs: Ava Rush (Atlantic) 24, Lydia Greiman (Griswold) 21, Elly Henderson (Riverside) 19, Ally Meyers (AHSTW) 18, Graycen Partlow (AHSTW) 18, Maddy Holtz (CAM) 18, Makenna Askeland (Griswold) 18, Jada Jensen (Atlantic) 17, Claire Pellett (Atlantic) 17, Alisa Partridge (Exira-EHK) 17, Brenna Rossell (Griswold) 16, Madison Huddleson (Atlantic) 15, Natalie Hagadon (AHSTW) 15, Marissa Spieker (CAM) 15.
Hits: Jada Jensen (Atlantic) 25, Rylie Knop (AHSTW) 23, Ava Rush (Atlantic) 21, Elly Henderson (Riverside) 20, Ava Bruckner (Atlantic) 19, Zoey Kirchhoff (Atlantic) 19, Ally Meyers (AHSTW) 19, Natalie Hagadon (AHSTW) 19, Shay Burmeister (Exira-EHK) 18, Madison Huddleson (Atlantic) 17, Graycen Partlow (AHSTW) 16, Alisa Partridge (Exira-EHK) 16, Madison Kelley (Riverside) 16, Maddy Holtz (CAM) 15, Macy Emgarten (Exira-EHK) 15.
Doubles: Malena Woodward (Atlantic) 6, Jada Jensen (Atlantic) 5, Mollie Rasmussen (Exira-EHK) 5, Makenna Askeland (Griswold) 5, Brenna Rossell (Griswold) 5, Karly Millikan (Griswold) 5, Madison Kelley (Riverside) 5, Ava Bruckner (Atlantic) 4, Zoey Kirchhoff (Atlantic) 4, Natalie Hagadon (AHSTW) 4, Emma Follmann (CAM) 4, Macy Emgarten (Exira-EHK) 4, Ayla Richardson (Riverside) 4.
Triples: Madison Huddleson (Atlantic) 2, Jada Jensen (Atlantic) 2, Ava Rush (Atlantic) 2, Lila Wiederstein (Atlantic) 2, Graycen Partlow (AHSTW) 2, Rylie Knop (AHSTW) 2, Adaline Martens (Riverside) 2.
Home runs: Natalie Hagadon (AHSTW) 2, Marissa Spieker (CAM) 2, Jada Jensen (Atlantic) 1, Reagan Carney (ACGC) 1, Graycen Partlow (AHSTW) 1, Kylee Hartl (Audubon) 1, Makenna Askeland (Griswold) 1, Karly Millikan (Griswold) 1, Abby Gohlinghorst (Griswold) 1.
RBI: Jada Jensen (Atlantic) 22, Brenna Rossell (Griswold) 18, Joey Reynolds (Griswold) 18, Ayla Richardson (Riverside) 16, Rylie Knop (AHSTW) 15, Karly Millikan (Griswold) 15, Natalie Hagadon (AHSTW) 14, Madison Huddleson (Atlantic) 13, Malena Woodward (Atlantic) 12, Madison Kelley (Riverside) 12.
Stolen bases: Madison Huddleson (Atlantic) 14, Lydia Greiman (Griswold) 14, Elly Henderson (Riverside) 14, Ava Rush (Atlantic) 13, Alisa Partridge (Exira-EHK) 13, Jada Jensen (Atlantic) 12, Ally Meyers (AHSTW) 12, Adaline Martens (Riverside) 12, Graycen Partlow (AHSTW) 11, Brenna Rossell (Griswold) 11, Adler Bruce (Atlantic) 10.
Wins (minimum 5 wins): Macy Emgarten (Exira-EHK0 9, Karly Millikan (Griswold) 7, Zoey Kirchhoff (Atlantic) 6, Ally Meyers (AHSTW) 6, Riley Wood (Atlantic) 5, Emma Follmann (CAM) 5, Brenna Rossell (Griswold) 5.
ERA (minimum 40 innings): Karly Millikan (Griswold) 1.11, Macy Emgarten (Exira-EHK) 1.21, Zoey Kirchhoff (Atlantic) 1.61, Ally Meyers (AHSTW) 1.79, Emma Follmann (CAM) 2.53.
Strikeouts: Zoey Kirchhoff (Atlantic) 107, Macy Emgarten (Exira-EHK) 89, Karly Millikan (Griswold) 68, Ayla Richardson (Riverside) 68, Ally Meyers (AHSTW) 54, Helen Riker (CAM) 48, Alexis Obermeier (Audubon) 43, Brenna Rossell (Griswold) 42, Riley Wood (Atlantic) 38, Kali Irlmeier (Audubon) 37.
Saves: Zoey Kirchhoff (Atlantic) 3, Riley Wood (Atlantic) 2, Ally Meyers (AHSTW) 2, Helen Riker (CAM) 1.