Shelby

Mayor

Ron Kroll – 95

City Council (2)

Jackie Hursey – 109

Pat Honeywell – 75

Tennant

Mayor

James Brantner – 22

City Council (2)

Todd Hively – 18

Dennis Oellerich – 20

Harlan

Mayor

Michael Kolbe – 670

Council Ward 1 (1)

Jay Christensen – 123

Council Ward 3 (1)

Jeanna Rudolph – 176

Council At Large (1)

Sharon Kroger – 647

City of Harlan Public Measure TE:

Shall the following public measure be adopted? “Shall the Board of Trustees of Harlan Municipal Utilities, City of Harlan, in the County of Shelby, State of Iowa, be authorized to discontinue and dispose of the municipally-owned communications utility by sale?”

Yes – 449

No – 281

Irwin

Mayor

James Borcher – 61

City Council (3)

Lana Schwieso – 67

Greg Gaer – 64

William D. McMahon – 59

Westphalia

Mayor

Jerome Gross – 14

City Council (3)

Julie Goetzinger – 16

Ed Goetzinger – 17

Brian Arkfeld – 10

Defiance

Mayor

No Candidates (15 write ins)

City Council (3)

No Candidates (45 write ins)

Panama

Mayor

No Candidates (29 write ins)

City Council (3)

No Candidates (87 write ins)

Earling

Mayor

Janice Gaul – 24

City Council (3)

Troy Langenfeld – 27

Jackie Frum – 30

Elk Horn

City Council (2)

Derick Hogberg – 66

Nolan Teegerstrom – 76

Jerry Hoffman – 28

City Council To Fill Vacancy (1)

Kendall Petersen – 75

Kirkman

Mayor

No Candidates (10 write ins)

City Council (2)

No Candidates (20 write ins)

Portsmouth

Mayor

Donald Kenkel – 44

City Council (3)

Dustin Kleffman – 52

Tim Blum – 60

Jill Prososki – 37

Schools

Harlan School – District 1

Alan Hazelton – 885

Missy Cox – 363

Harlan School – District 2

Mathew Worthey – 478

Jade Albertsen – 722

Harlan School – District 3

Seth Piro – 595

James Reischl – 651

Harlan School – District 4

Gregory Bladt – 832

Chris Swensen – 436

Harlan School – District 6 To Fill Vacancy

Joseph D. Herzberg – 932

IKM-Manning – Director At Large (2)

Phil Stracke – 127

Luke Potthoff – 56

Sam Hansen – 60

Mike Blum – 53

IKM-Manning – Director District 1B

Megan Reis – 76

Amy Ferneding – 77

IKM- Manning – Director District 2B

Josh Linde – 82

Steven A. Wiskus – 81

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