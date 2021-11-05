Shelby
Mayor
Ron Kroll – 95
City Council (2)
Jackie Hursey – 109
Pat Honeywell – 75
Tennant
Mayor
James Brantner – 22
City Council (2)
Todd Hively – 18
Dennis Oellerich – 20
Harlan
Mayor
Michael Kolbe – 670
Council Ward 1 (1)
Jay Christensen – 123
Council Ward 3 (1)
Jeanna Rudolph – 176
Council At Large (1)
Sharon Kroger – 647
City of Harlan Public Measure TE:
Shall the following public measure be adopted? “Shall the Board of Trustees of Harlan Municipal Utilities, City of Harlan, in the County of Shelby, State of Iowa, be authorized to discontinue and dispose of the municipally-owned communications utility by sale?”
Yes – 449
No – 281
Irwin
Mayor
James Borcher – 61
City Council (3)
Lana Schwieso – 67
Greg Gaer – 64
William D. McMahon – 59
Westphalia
Mayor
Jerome Gross – 14
City Council (3)
Julie Goetzinger – 16
Ed Goetzinger – 17
Brian Arkfeld – 10
Defiance
Mayor
No Candidates (15 write ins)
City Council (3)
No Candidates (45 write ins)
Panama
Mayor
No Candidates (29 write ins)
City Council (3)
No Candidates (87 write ins)
Earling
Mayor
Janice Gaul – 24
City Council (3)
Troy Langenfeld – 27
Jackie Frum – 30
Elk Horn
City Council (2)
Derick Hogberg – 66
Nolan Teegerstrom – 76
Jerry Hoffman – 28
City Council To Fill Vacancy (1)
Kendall Petersen – 75
Kirkman
Mayor
No Candidates (10 write ins)
City Council (2)
No Candidates (20 write ins)
Portsmouth
Mayor
Donald Kenkel – 44
City Council (3)
Dustin Kleffman – 52
Tim Blum – 60
Jill Prososki – 37
Schools
Harlan School – District 1
Alan Hazelton – 885
Missy Cox – 363
Harlan School – District 2
Mathew Worthey – 478
Jade Albertsen – 722
Harlan School – District 3
Seth Piro – 595
James Reischl – 651
Harlan School – District 4
Gregory Bladt – 832
Chris Swensen – 436
Harlan School – District 6 To Fill Vacancy
Joseph D. Herzberg – 932
IKM-Manning – Director At Large (2)
Phil Stracke – 127
Luke Potthoff – 56
Sam Hansen – 60
Mike Blum – 53
IKM-Manning – Director District 1B
Megan Reis – 76
Amy Ferneding – 77
IKM- Manning – Director District 2B
Josh Linde – 82
Steven A. Wiskus – 81