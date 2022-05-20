SHENANDOAH – The Audubon girls’ tennis team was limited to six game wins and didn’t get a set victory as Clarinda cruised to victory in an Iowa Class 1A regional team tennis meet Saturday at Shenandoah.

Audrey Jensen fell in a pair of 6-1 sets at No. 1 singles, while Kya Petersen and Jill Denny each fell 6-0, 6-2. Ava Gardner and Geralyn Anderson each also got a game win.

“Didn’t get the W but some of their best playing happened today,” said coach McKenzie Nissen.

To reach Brian Rathjen, send correspondence to sports@ant-news.com or phone (712) 243-2624.

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