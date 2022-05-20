GLIDDEN – Audubon fell behind Glidden-Ralston 1-0 in the second inning, but little by little the Wheelers began to overtake the Wildcats.

A four-run fourth inning firmly established control, and the Wheelers put their opponents away in the sixth inning with three more runs en route to an eventual 10-4 victory in both teams’ season openers.

The Wheelers drew seven walks and were hit by four pitches during the contest, and also stole five bases. Seven Wheelers had a single RBI apiece, as eighth-grader Brody Schultes had three hits and Gavin Larsen two.

Carson Meaike picked up the win, pitching four innings and striking out nine batters while walking just one. Larsen came in relief and finished with eight strikeouts.

The Wheelers’ game vs. Griswold Tuesday night was rained out.

A season preview will be coming in a future edition of the Advocate Journal.

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