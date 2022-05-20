THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS ISSUED SEVERE THUNDERSTORM WATCH
250 IN EFFECT UNTIL 3 AM CDT FRIDAY FOR THE FOLLOWING AREAS
IN IOWA THIS WATCH INCLUDES 32 COUNTIES
IN CENTRAL IOWA
BOONE DALLAS GRUNDY
HAMILTON HARDIN JASPER
MARSHALL POLK STORY
WEBSTER
IN NORTH CENTRAL IOWA
BUTLER CERRO GORDO FRANKLIN
HANCOCK HUMBOLDT KOSSUTH
WINNEBAGO WORTH WRIGHT
IN NORTHWEST IOWA
PALO ALTO POCAHONTAS
IN SOUTH CENTRAL IOWA
MADISON WARREN
IN SOUTHWEST IOWA
ADAIR CASS
IN WEST CENTRAL IOWA
AUDUBON CALHOUN CARROLL
CRAWFORD GREENE GUTHRIE
SAC
THIS INCLUDES THE CITIES OF ACKLEY, ADAIR, ADEL, ALGONA, ALLISON,
AMES, APLINGTON, ATLANTIC, AUDUBON, BAYARD, BELMOND, BOONE,
BRITT, CARLISLE, CARROLL, CASEY, CLARION, CLARKSVILLE,
CLEAR LAKE, CONRAD, DENISON, DES MOINES, DIKE, DUMONT,
EAGLE GROVE, EARLHAM, EARLY, ELDORA, EMMETSBURG, EXIRA, FONDA,
FONTANELLE, FOREST CITY, FORT DODGE, GARNER, GILMORE CITY,
GREENE, GREENFIELD, GRUNDY CENTER, GUTHRIE CENTER, HAMPTON,
HUMBOLDT, INDIANOLA, IOWA FALLS, JEFFERSON, KANAWHA, LAKE CITY,
LAKE MILLS, LAKE VIEW, LAURENS, MANLY, MANSON, MARSHALLTOWN,
MASON CITY, NEWTON, NORTHWOOD, NORWALK, ODEBOLT, PANORA,
PARKERSBURG, PERRY, POCAHONTAS, POMEROY, REINBECK, ROCKWELL CITY,
ROLFE, SAC CITY, SCHALLER, SHELL ROCK, STUART, WALL LAKE, WAUKEE,
WEBSTER CITY, WELLSBURG, AND WINTERSET.
* PRIMARY THREATS INCLUDE...
SCATTERED LARGE HAIL AND ISOLATED VERY LARGE HAIL EVENTS TO 2
INCHES IN DIAMETER POSSIBLE.
SCATTERED DAMAGING WIND GUSTS TO 70 MPH POSSIBLE.
PROBABILITY TABLE:
PROB OF 2 OR MORE TORNADOES : 10%
PROB OF 1 OR MORE STRONG /EF2-EF5/ TORNADOES : 05%
PROB OF 10 OR MORE SEVERE WIND EVENTS : 40%
PROB OF 1 OR MORE WIND EVENTS >= 75 MPH : 20%
PROB OF 10 OR MORE SEVERE HAIL EVENTS : 50%
PROB OF 1 OR MORE HAIL EVENTS >= 2 INCHES : 30%
PROB OF 6 OR MORE COMBINED SEVERE HAIL/WIND EVENTS : 80%
MEAN STORM MOTION /MPH/ : E 35